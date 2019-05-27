Выставочный центр музея Бурылина открылся после масштабной реконструкции в Иванове

ТАСС, 27 мая. Выставочный центр Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина, имеющего статус одного из лучших коллекционных музеев страны, открылся в областном центре после масштабной реконструкции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительстве региона.

По данным пресс-службы, средства на ремонт экспозиционной площадки были выделены по поручению губернатора Станислава Воскресенского, объем финансирования составил 32,4 млн рублей. Реконструкция залов площадью 800 кв. м велась с 2017 года, все это время выставочный центр был закрыт.

"В центре есть конференц-зал, который имеет современное кинооборудование и звуковую технику, позволяющую транслировать видеофильмы в режимах 3D и 2D с субтитрованием и тифлокомментированием (для посетителей с нарушением зрения - прим. ТАСС). После ремонта центр стал доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья", - сообщает пресс-служба.

Предполагается, что экспозиционный зал центра не будет занят какой-то одной выставкой, наполнение площадок планируется постоянно обновлять. "Мы хотим, чтобы это пространство было по максимуму открыто для жителей города. Здесь постоянно будут разные выставки - наших фотографов, художников, творческих коллективов, художников и фотографов из других регионов и, возможно, стран. Оно должно стать полезным для горожан, и я буду рад обратной связи, чтобы понять, что нам нужно поменять, улучшить здесь", - передает слова губернатора пресс-служба.

Здание Музейно-выставочного центра построено как Музей первого Совета в 1980 году по проекту архитекторов А. И. Толстопятова и В. М. Шахматова. В настоящий момент в обновленной части музея представлено более 80 произведений станковой живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Это не выставлявшиеся ранее образцы текстильного рисунка выпускников Рисовальной школы начала прошлого века, а также работы первого поколения ивановских художников - Михаила Пырина, Ивана Нефедова, Николая Бурова, Леонида Чернова-Плесского, Константина Корыгина.