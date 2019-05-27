Международный фестиваль "Мир гитары" в Калуге открылся выступлением дуэта из России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль "Мир гитары" открылся в понедельник в Калуге выступлением гитарного дуэта Даниила Крамова и Романа Мирошниченко. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.

"Фестивальную программу открыл замечательный дует народного артиста России Даниила Крамора и Романа Мирошниченко - одного из титулованных гитаристов постсоветского пространства. <…> Сегодня праздник удался", - сказал он.

В течение пяти дней в Калуге выступят музыканты из 14 стран, уточнил Акимов. Впервые за более чем 20-летнюю историю фестиваля часть программы пройдет под открытым небом - в Гостиных рядах самарский бизнесмен Владимир Аветисян и его группа D'Black Russia представят концертную программу "Антология блюза". Также среди участников фестиваля - испанская группа Vargas Blues Band, московский камерный оркестр Musica Viva, фламенко-гитарист из Австрии Флако Де Нерья и многие другие.

"Мир гитары" проходит в Калуге с 1998 года по инициативе музыканта и продюсера Олега Акимова. За более чем 20 лет участниками фестиваля были музыканты из 37 стран, на площадках прошло 270 концертов, которые посетили более 100 тыс. зрителей.