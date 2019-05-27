{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международный фестиваль "Мир гитары" в Калуге открылся выступлением дуэта из России

В течение пяти дней в городе выступят музыканты из 14 стран

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль "Мир гитары" открылся в понедельник в Калуге выступлением гитарного дуэта Даниила Крамова и Романа Мирошниченко. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.

"Фестивальную программу открыл замечательный дует народного артиста России Даниила Крамора и Романа Мирошниченко - одного из титулованных гитаристов постсоветского пространства. <…> Сегодня праздник удался", - сказал он.

В течение пяти дней в Калуге выступят музыканты из 14 стран, уточнил Акимов. Впервые за более чем 20-летнюю историю фестиваля часть программы пройдет под открытым небом - в Гостиных рядах самарский бизнесмен Владимир Аветисян и его группа D'Black Russia представят концертную программу "Антология блюза". Также среди участников фестиваля - испанская группа Vargas Blues Band, московский камерный оркестр Musica Viva, фламенко-гитарист из Австрии Флако Де Нерья и многие другие.

"Мир гитары" проходит в Калуге с 1998 года по инициативе музыканта и продюсера Олега Акимова. За более чем 20 лет участниками фестиваля были музыканты из 37 стран, на площадках прошло 270 концертов, которые посетили более 100 тыс. зрителей.

Теги
РоссияКалужская область
Выставочный центр музея Бурылина открылся после масштабной реконструкции в Иванове
Центр сделали доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья
Читать полностью