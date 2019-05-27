Съемки фильма "Гардемарины-4" продолжатся осенью в Крыму

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 27 мая. /ТАСС/. Съемки фильма Светланы Дружининой "Гардемарины-4" продолжатся осенью в Крыму. Об этом сообщил в понедельник журналистам актер Дмитрий Харатьян, приехавший на международный кинофестиваль "Герой и время", который проходит в Железноводске.

"В Севастополе уже начались съемки. Вот сейчас они заканчиваются. И осенью мы опять вернемся в Севастополь и опять будет там снимать морские батальные сцены. А также в Оленевке и под Евпаторией", - рассказал артист.

Харатьян уточнил, что пока в съемках кинокартины он не участвовал, в июле у него "будут павильонные съемки". Актер подчеркнул, что роль в фильме "Гардемарины" стала для него знаковой. "Если говорить о возвращении, то это другой, уже изменившийся, немолодой человек, у которого есть сын. И это, скорее, фильм о детях, чем об отцах. Тем не менее, то, что эта история имеет продолжение, для меня это отрадно как для человека, сыгравшего Алешу Корсака много лет назад", - сказал Харатьян.

В конце июня 2018 года Минкультуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.

Предполагается, что в новой ленте ведущие роли - детей гардемаринов - сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. Картина была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева. В открытии фестиваля приняли участие актеры Сергей Безруков, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.