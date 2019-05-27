Режиссер Саймон Стоун представил современную версию пьесы "Йун Габриэль Боркман" в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Знаменитая пьеса Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" в постановке австралийского режиссера Саймона Стоуна была впервые сыграна в России на сцене московского Театра Наций в рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

"Эта работа мне очень понравилась, потому что здесь Стоун очень точно следует за драматургией Ибсена, практически один к одному. В этой редакции действие происходит на 100 лет позже, чем в оригинальной пьесе. Ибсен описывал первую индустриальную революцию, а у нас речь идет о второй технологической революции, которая больше всего отражается в развитии интернета", - отметил журналистам исполнитель главной роли Мартин Вуттке.

Вуттке знаком широкому зрителю по роли Гитлера в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". "Это была первая работа с Саймоном Стоуном. До того, как мы сделали эту работу, я видел его спектакль, поставленный с австралийскими актерами. Это тоже было своего рода переписывание классики, что мне по началу было немного чуждо", - добавил актер.

Герой Вуттке - Боркман - успешный банкир, обладатель финансовой империи, которая терпит крах, и Боркман живет как отшельник на верхнем этаже своего дома. Кризис происходит и в его семейной жизни: он ссорится со своей женой, сыном и друзьями. "В отношениях, которые есть между людьми в этом спектакле, не хватает страсти. Это страсть, которую положили в морозильную камеру, но при этом ее можно быстро снова пробудить", - подчеркнул актер.

Декорацией к действию служат сугробы из искусственного снега, хлопья которого также падали на артистов в течение всего представления. Вуттке отметил, что когда спектакль ставится в Вене или в Базеле, снег падает посредством механических устройств, а в Москве его пускали машинисты сцены своими руками. "Конечно, нужны невероятные усилия, чтобы делать это на протяжении всего спектакля, и мы преклоняемся перед этими людьми. Им не нужно будет ходить в фитнес-зал на этой неделе", - добавил артист.

Чеховский фестиваль проходит в Москве и других городах России с 14 мая по 21 июля 2019 года.