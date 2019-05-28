Минкультуры планирует снизить объемы незавершенного строительства за два-три года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры планирует снизить объем незавершенного строительства в ближайшие два-три года. Об этом говорится во вторник в пояснении пресс-службы ведомства в связи с сообщением Счетной палаты.

Накануне Счетная палата по итогам проверки обратила внимание на низкую эффективность работы Минкультуры РФ по снижению объемов незавершенного строительства за 2018 год. По сравнению с 2017 годом объем незавершенного строительства практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей, указано в сообщении контрольного органа. Всего в составе незавершенного строительства министерства и его подведомственных учреждений числятся 223 объекта.

"В 2017 году по итогам проведения комплексной инвентаризации Минкультуры утвержден ведомственный план снижения объемов незавершенного строительства, которым предусмотрены мероприятия в отношении каждого объекта незавершенного строительства. Учитывая регламентные сроки выпуска нормативно-правовых документов, а также сроки проведения работ на объектах, значительное снижение объема незавершенного строительства планируется в течение ближайших двух-трех лет", - ответили в Минкультуры.

В ведомстве также подчеркнули, что большая часть от объема незавершенного строительства была сформирована до 2010 года, обратив внимание, что при формировании проекта федерального бюджета в последние годы "Минкультуры обеспечивается концентрация инвестиционных ресурсов на завершение работ по начатым объектам капитального строительства (а не реализация новых)".

Минкультуры также пояснило, что основными причинами задержки ввода объектов в эксплуатацию являются банкротство и несостоятельность генподрядчиков, разработка индивидуальных проектных решений, одновременное решение задачи как сохранения уникальности культурного объекта, так и придания ему новых современных требований с использованием новейших технологий, а также быстрое устаревание технологического оборудования и дополнительные объемы работ, не предусмотренные проектом.

"Минкультуры принимает все возможные меры по исправлению сложившейся ситуации, в том числе по каждому объекту проработаны детальные планы завершения работ и ввода их в эксплуатацию, усилен контроль за ходом реализации объектов (установлен ежедневный мониторинг за ходом выполнения работ, усилен контроль за ходом исполнения контрактов в части осуществления претензионной и исковой работы), проведено кадровое обновление", - отметили в министерстве.