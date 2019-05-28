Пушкинский музей в свой день рождения угостит посетителей мороженым

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в свой день рождения, 31 мая, будет работать бесплатно и угостит всех посетителей мороженым. Об этом во вторник сообщили представители пресс-службы учреждения.

"31 мая ГМИИ им. А. С. Пушкина празднует свой день рождения - 107 лет со дня открытия. Это событие традиционно станет особенным для посетителей. С 11:00 до 20:00 вход в Главное здание музея будет бесплатным, а на внешней колоннаде посетителей угостят мороженым "Филевское", - говорится в сообщении.

ГМИИ им. А. С. Пушкина был открыт 31 мая (13 июня) 1912 года. Основателем музея был профессор кафедры теории и истории искусства Московского императорского университета Иван Владимирович Цветаев, отец поэта Марины Цветаевой.

Собрание музея насчитывает около 700 тыс. произведений разных эпох - от древних цивилизаций до начала XXI века. Главное здание ГМИИ является памятником архитектуры конца XIX - начала XX века, а весь музейный комплекс включает 27 зданий и строений. В музее хранятся живописные полотна французских художников-импрессионистов из собраний московских купцов Сергея Щукина и Ивана Морозова, произведения искусства Древнего Египта из коллекции Владимира Голенищева, а также шедевры старых мастеров и другие памятники.