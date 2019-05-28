В Туле открыли аллею славы звезд военного кино

ТАСС, 28 мая. Аллею славы звезд военного кино торжественно открыли во вторник в Туле, где стартовал XVII Международный фестиваль военного кинематографа. Первые памятные таблички на аллее посвятили советскому кинорежиссеру и сценаристу Юрию Озерову, актеру театра и кино Михаилу Ножкину, сообщила ТАСС министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Это небольшой мемориал центральной части Тулы, там уже установили памятные плитки Юрию Озерову и Михаилу Ножкину. Аллею открыли в рамках фестиваля, и планируется продолжать эту работу по увековечиванию памяти людей, которые внесли свой вклад в развитие военного кино", - сказала собеседница агентства.

Идея создания аллеи славы звезд военного кино, по словам Рыбкиной, принадлежала общественникам региона. Планируется, что открытие новых памятных табличек станет ежегодной традицией и частью Международного фестиваля военного кинематографа, который Тульская область в 2019 году принимает в пятый раз.

XVII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова проходит в Тульской области с 27 по 31 мая. Конкурсная программа фестиваля включает 70 документальных, детско-юношеских, короткометражных фильмов, представленных в номинациях "Битва за жизнь", "Соколенок", "Сериал" и ретроспективной программе "Солдаты свободы". В рамках фестиваля на 20 площадках в области пройдут творческие встречи с актерами и режиссерами.