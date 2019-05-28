Дни "Союзмультфильма" пройдут в рамках фестиваля "Русские сезоны в Германии"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 50-летию героев ряда советских мультфильмов, пройдут в Берлине в рамках фестиваля "Русские сезоны в Германии". Об этом сообщила во вторник пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Дни "Союзмультфильма" пройдут 1-3 июня в Берлине в рамках фестиваля "Русские сезоны в Германии". Мероприятия, посвященные 50-летию любимых героев из целого ряда советских мультфильмов, смогут посетить все желающие. В программе выставка, развлечения для детей, мастер-классы, показы мультфильмов и специальный показ с обсуждением в русскоязычной школе", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента связей с общественностью "Союзмультфильма" Анна Усачева отметила, что в этом году несколько анимационных фильмов студии празднуют полувековой юбилей. "В 2019 году сразу несколько знаменитых лент киностудии "Союзмультфильм" отмечают 50-летний юбилей. Первый выпуск "Ну, погоди!", "Винни-Пух и все-все-все", "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", а также "Умка" - эти мультфильмы увидели свет ровно полвека назад", - подчеркнула она.

Открытие Дней "Союзмультфильма" в Берлине состоится в Российском доме науки и культуры 1 июня, там же будет работать выставка эскизов к легендарной серии "Ну, погоди!", а также будут проходить мастер-классы для детей по лепке и рисованию героев из мультфильмов.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.