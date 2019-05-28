Картины Ларионова, Кустодиева и Поленова выставили на аукционе в Лондоне

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Картины Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Поленова станут топ-лотами торгов предметами русского искусства, которые аукционный дом Sotheby's проведет в британской столице 4 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник организаторы торгов.

"Натюрморт" кисти Михаила Ларионова (1881-1964) оценивается в £1-1,5 млн ($1,3-1,9 млн). Как сообщили в аукционном доме, это редкое произведение "одного из самых влиятельных художников российского авангарда" не выставлялось на публике около 60 лет, а нынешним владельцем было приобретено в 1960 году. Сама же картина была написана до 1915 года, когда Ларионов, покинув Россию, осел в Париже.

Другим примечательным лотом стал "Портрет графа Алексея Павловича Игнатьева" кисти Бориса Кустодиева (1878-1927). Картина, написанная по заказу императора Николая II, была закончена другим известным художником - Иваном Репиным (1844-1930) и в свое время выставлялась в Третьяковской галерее и на биеннале в Венеции в 1907 году.

Картина "Река Оять" кисти Василия Поленова (1844-1927) оценена в £450-650 тыс. ($570-825 тыс.).

Из предметов декоративно-прикладного искусства выделяются миниатюрное кресло и стол производства мастерской Крала Фаберже. Изготовленные из золота и покрытые эмалью эти лоты оцениваются в £800 тыс.-1,2 млн ($1-1,5 млн) каждый.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. В ней также принимают участие такие аукционные дома, как Christie's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка торгов, прошедших в ноябре 2018 года, составила £35 млн ($44,6 млн).