Эмир Кустурица на кинофестивале в Железноводске презентует книгу и даст концерт

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 мая. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица презентует в Железноводске (Ставропольский край) книгу и даст концерт вместе со своей группой The No Smoking Orchestra. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Эмир Кустурица выступит с рок-группой The No Smoking Orchestra в Железноводске в рамках кинофестиваля "Герой и время" в воскресенье. До выступления он запланировал общение с прессой, где презентует свою книгу, ранее в России она представлена не была", - сказал собеседник.

Какую именно книгу представит Кустурица в России пока держится в секрете, музыкант и режиссер является автором нескольких - в ноябре 2018 года была презентована его третья книга. Произведение называется "Зачем мне это нужно?" и содержит дневниковые записи Кустурицы за последние четверть века - с момента Боснийской войны 1992-1995 ггодов до сегодняшних дней.

Планируется, что в Железноводске Кустурица подпишет экземпляры своей книги для поклонников. "Также режиссер станет участником прохода почетных гостей по красной дорожке первого международного кинофестиваля "Герой и время", вечером в воскресенье состоится выступление его рок-группы, по предварительной информации, с ним приедут восемь музыкантов", - отметили в администрации.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева. В открытии фестиваля приняли участие актеры Сергей Безруков, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.