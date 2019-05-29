Кончаловский осенью покажет в России, Европе и Азии свой фильм "Грех" о Микеланджело

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский планирует осенью показать свой российско-итальянский фильм "Грех" о Микеланджело (1475-1564) в России, Европе и Азии. Об этом Кончаловский сообщил в среду в интервью ТАСС.

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"К осени наметили показы, - рассказал режиссер. - Одновременно в России, Европе и Азии. Сейчас заканчиваю дубляж, потом надо сделать вариант с субтитрами для зрителей, которые предпочитают оригинальную фонограмму. Много мелочей осталось".

Он добавил, что работа над картиной шла непросто. "Проблема в том, что Италию XVI века очень сложно воссоздать, - пояснил Кончаловский. - Например, Флоренцию мы снимали в трех городах. Одну точку на улице в одном городе, вторую - в другом. Ватикан в шестнадцатом веке выглядел иначе, не было собора Святого Петра".

По словам режиссера, "пришлось очень много думать, искать натуру, а потом доводить до ума с помощью компьютерной графики, которая должна быть не замечена в итоге".

"Дорогие товарищи"

При этом Кончаловский признался, что он уже "полностью в новой картине". Речь идет о будущей ленте "Дорогие товарищи". Режиссер рассказал, что это будет фильм "про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации", его героиня - "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, какими было большинство советских людей". Главную роль исполнит Юлия Высоцкая.

Кроме того, Кончаловский пишет сценарий, который называет "телероманом". "Хочу порассуждать о революции, порассуждать о роли Ленина, роли царя, эти фигуры имеют огромный смысл, - пояснил режиссер. - Это все очень любопытно".

Всего в будущем сериале будет 40 характеров. На каком канале может выйти телефильм, пока не известно. "Пишу его [сценарий] без всяких контрактов, это удовольствие, даже не так - это моя обязанность", - добавил Кончаловский.

О фильме "Грех"

Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело, когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главную роль в картине исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.

Андрей Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков".