СМИ: Кит Харингтон попал в реабилитационный центр из-за окончания "Игры престолов"

Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" (Game of Thrones) Кит Харингтон обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом и стрессом. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, актеру понадобилась помощь из-за окончания сериала.
"Он понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет", - рассказал изданию друг актера.
По информации издания, Харингтон находится в оздоровительном центре в штате Коннектикут около месяца. Он приехал учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона "Игры престолов".
Актер проходит психологические тренинги, практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит $120 тыс.
"Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы", - приводит Page Six слова представителя актера.
По данным издания, жена Харингтона актриса Роуз Лесли, которая в сериале исполнила роль Игритт, поддерживает актера.
В марте этого года Харингтон рассказал, что вынужден был обратиться за помощью к психотерапевту, когда создатели сериала решили воскресить его персонажа, Джона Сноу, убитого по сценарию в финале пятого сезона. Актер признался, что ему лично воскрешение его киногероя далось очень нелегко, так как он оказался в центре внимания.
Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.
Первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года. С тех пор сериал приобрел большую популярность во всем мире, премьеру заключительной серии финального восьмого сезона 19 мая посмотрели рекордные 19,3 млн человек.