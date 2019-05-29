СМИ: Кит Харингтон попал в реабилитационный центр из-за окончания "Игры престолов"

Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" (Game of Thrones) Кит Харингтон обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом и стрессом. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, актеру понадобилась помощь из-за окончания сериала.

"Он понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет", - рассказал изданию друг актера.

По информации издания, Харингтон находится в оздоровительном центре в штате Коннектикут около месяца. Он приехал учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона "Игры престолов".

Актер проходит психологические тренинги, практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит $120 тыс.

"Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы", - приводит Page Six слова представителя актера.

По данным издания, жена Харингтона актриса Роуз Лесли, которая в сериале исполнила роль Игритт, поддерживает актера.