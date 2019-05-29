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"Евровидение-2019"

"Евровидение-2019" посмотрели более 180 млн зрителей

Трансляцию финала конкурса смотрели 36,7% телезрителей
Трансляция финала конкурса "Евровидение-2019", Тель-Авив, Израиль AP Photo/Tsafrir Abayov
Описание
Трансляция финала конкурса "Евровидение-2019", Тель-Авив, Израиль
© AP Photo/Tsafrir Abayov

Международный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в Тель-Авиве, посмотрели 182 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

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"Трансляцию финала конкурса, который состоялся 18 мая, смотрели 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. 

Данные были получены на основе исследования ЕВС с учетом партнерской информации, сведений Eurodata TV и аналитики YouTube.

Ранее сообщалось, что в России за финалом следили более 3,2 млн человек. В 2018 году эфир "Евровидения" смотрели более 1,5 млн зрителей, а в 2016 году аудитория превышала 5,5 млн человек.

Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, в финале он получил 498 баллов. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 472 баллами. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 370 баллов.

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