Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге <...> Этот сезон для него последний <...> Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра", - сказал Кибовский.

По словам директора театра Константина Чернышева, Богомолов приступит к выполнению обязанностей 25 июня.

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.

Режиссера неоднократно номинировали на премию "Золотая маска". В 2014 году он был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия". Также работал в кино, в частности, создал сериал "Содержанки".

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