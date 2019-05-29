Богомолов намерен раскрыть потенциал Театра на Малой Бронной "без революций"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов, назначенный новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной, планирует развивать театр без скандалов и революционных решений, об этом он сообщил в среду журналистам после его представления артистам.

"Так устроено наше общество, что скандалы имеют большой спрос и медийное освещение. Но мой приход в этот театр будет связан с отсутствием революций - с инновационным развитием, желанием придать мощное ускорение этому театру, но не с помощью революций, а с помощью вскрытия потенциала труппы этого театра, этой команды", - отметил Богомолов.

В первую очередь, новый художественный руководитель намерен присмотреться к нынешнему состоянию театра. "[Я планирую] присматриваться и к сборам кассы, и к художественному качеству спектаклей, и к тому, насколько эти спектакли важны для артистов. Поэтому никаких сейчас радикальных решений я не планирую, только внимательно смотреть, что происходит в театре, диагностировать. <...> В любом случае отнестись к текущему состоянию дел в театре с максимальным вниманием, чтобы принять максимально точные точечные шаги", - сказал режиссер.

Богомолов отметил, что премьера его первой постановки на сцене театра состоится в следующем сезоне, который начнется в конце лета 2019 года. Режиссер вступит в должность худрука театра 25 июня.

О новом худруке

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.

Неоднократно номинировался на премию "Золотая маска". В 2014 году был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия". Также Богомолов работал и в кино, в частности, сделал сериал "Содержанки". Нашумевшим проектом Богомолова стал спектакль "Ай Фак" с Мастерской Брусникина по мотивам романа Виктора Пелевина.