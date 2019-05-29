Театр на Малой Бронной планируют закрыть на ремонт в начале следующего сезона

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ремонт в Театре на Малой Бронной запланирован на начало 74 театрального сезона, спектакли будут ставиться на сцене театрально-концертного зала "Дворец на Яузе". Об этом в среду сообщил журналистам художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Сцена театра должна закрыться на ремонт в начале следующего сезона, театр будет играть на другой площадке. Скорее всего, это будет на Яузе, эта площадка уже замечательно освоена "Современником", - отметил он.

По словам Богомолова, площадка хорошо оборудована и уже раскручена, благодаря таким театрам как "Современник", который во время ремонта исторического здания ставил спектакли на этой площадке. "Я надеюсь, что мы сможем поддерживать реноме площадки на Яузе и спокойно ремонтировать эту сцену", - добавил Богомолов.

Ранее переезд труппы во "Дворец на Яузе" планировался в январе 2019 года. По словам предыдущего худрука театра Сергея Голомазова, в театре будет проведена реконструкция основной сцены и зрительного зала. По предварительным данным, ремонт будет продолжаться в течение года.