Мацуев поставил молодежный концерт к открытию книжного фестиваля "Красная площадь"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев выступил художественным руководителем концерта-открытия книжного фестиваля "Красная площадь", на котором 1 июня, в День защиты детей, выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр и юные солисты. Об этом сообщила ТАСС в среду программный директор главной сцены фестиваля Полина Васильева.

"Поскольку у нас открытие 1 июня, в День защиты детей, то мы на оргкомитете приняли решение уделить особое внимание детскому и молодежному творчеству. Мы специально искали молодежный коллектив и пригласили Российский национальный молодежный симфонический оркестр - так называемую "Симфоническую академию" при Московской филармонии. Нам также хотелось поддержать фонд "Новые имена". Его президент - Денис Мацуев - выступал на нашем первом фестивале, и он стал художественным руководителем программы нынешнего концерта", - сказала Васильева.

Усилить молодежную тематику решили выступлениями победителя конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018, пианиста Ивана Бессонова и ученика Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, участника проекта "Синяя птица" Елисея Мысина. В программу войдут сочинения Сергея Рахманинова и Вольфганга Амадея Моцарта.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ. Коллектив является опорной точкой в подготовке резерва для оркестров страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов. В его состав отбирают музыкантов со всей России.

Пятый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в сердце российской столицы с 1 по 6 июня. Свою продукцию представят более 400 издательств. Вход на фестиваль свободный.