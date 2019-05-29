Госдума приняла закон, упрощающий выступления в России иностранных артистов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий иностранным ученым, артистам и другим деятелям культуры и искусства выступать на творческих вечерах и мастер-классах в рамках краткосрочных (до 30 суток) поездок в Россию без получения разрешения на работу.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым (КПРФ) и его первым заместителем Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").

"Действующий порядок въезда в Российскую Федерацию и привлечения иностранных граждан, являющихся творческими работниками, к трудовой деятельности предусматривает пребывание таких граждан в Российской Федерации в течение более тридцати суток (с получением разрешений на привлечение и использование иностранных работников, рабочей визы и разрешений на работу)", - отмечается в пояснительной записке.

При этом зарубежные артисты в рамках своих краткосрочных поездок в Россию могут выступать в составе смешанных творческих коллективов, участвовать в творческих вечерах, авторских лекциях, мастер-классах и другие мероприятиях, которые, как правило, носят некоммерческий характер и не могут планироваться заранее. Для создания комфортных условий для такой категории деятелей культуры законопроектом предлагается освободить их от получения разрешения на работу или патента, а государственные учреждения культуры и искусства - от получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Статья 13 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", устанавливающая перечень случаев, в которых иностранцам разрешается не получать разрешение на работу в России, дополняется подпунктом, распространяющим эти послабления на "прибывших в Российскую Федерацию с гостевым визитом либо для осуществления научных или культурных связей и контактов и привлекаемых помимо этого государственными учреждениями культуры и искусства" для осуществления гастрольной деятельности в течение срока, не превышающего тридцати суток.