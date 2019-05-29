Путин направил приветствие участникам конкурса "Детская Новая волна - 2019"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса популярной музыки "Детская Новая волна - 2019", финал которого пройдет 30 и 31 мая в лагере "Артек". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Этот престижный творческий форум неизменно вызывает большой интерес, славится замечательными традициями и высоким уровнем исполнительского мастерства участников. За прошедшие годы "Детская Новая волна" открыла целую плеяду ярких, самобытных дарований, помогла ребятам в полной мере проявить свои таланты и способности", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что и в этом году конкурс пройдет успешно и предоставит юным артистам из разных стран прекрасную возможность выступить на сцене "Артека", познакомиться с природой и достопримечательностями Крыма, а также обрести новых друзей.

Первый Международный конкурс популярной музыки "Детская Новая волна" был организован в 2008 году. Ежегодно в международный детский центр "Артек" на конкурс приезжают более 7000 человек со всего мира. В конкурсе традиционно принимают участие дети в возрасте от 8 до 12 лет, которые исполняют мировые хиты, а также песни из мультфильмов и кино. В этом году конкурс пройдет в 12-й раз, финал "Детской Новой волны - 2019" пройдет 30 и 31 мая на концертной площадке "Артек-Арена" в Крыму.