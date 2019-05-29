Богомолов на посту худрука Театра на Малой Бронной продолжит работу над телепроектами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Бронной, не прервет работу над телевизионными проектами, если это не будет мешать его деятельности в театре.

"Если проекты не будут идти в ущерб работе художественного руководителя, буду ими заниматься", - сказал режиссер в среду в интервью ТАСС.

По словам Богомолова, он продолжит в том числе участвовать в проекте "Содержанки", вышедшем весной 2019 года и продленном на второй сезон. "Там есть молодой режиссер, который будет выполнять основную работу, я - просто курировать. От этих планов не отказываюсь", - сказал он.

Режиссер добавил, что не будет возражать, если актеры труппы также будут заняты в кино или на телевидении, если это не будет мешать основной работе. "Узнаваемость и востребованность идут только на пользу всему театру", - сказал Богомолов.

Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.