Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

ТАСС, 29 мая. Лувр возобновил свою работу после того, как часть персонала музея объявила о забастовке из-за большого наплыва посетителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Лувра.

"Музей Лувр открыт. Из-за наплыва посетителей временные билеты полностью раскуплены. Вход в музей будет открыт только для обладателей билетов с бронью на конкретное время", - говорится в сообщении.

В понедельник сотрудники службы безопасности и стойки регистрации объявили о забастовке из-за неспособности справиться с огромным потоком посетителей. В распространенном заявлении профсоюза Sud Culture Solidaires, говорилось, что "Лувр задыхается", а персонал отмечает беспрецедентное ухудшение условий работы и посещения музея.

В январе директор музея Жан-Люк Мартинез торжественно объявил о новом рекорде посещаемости музея: за 2018 год в нем побывали 10,2 млн посетителей, что на 25% больше показателя 2017 года. По его словам, "ни один музей в мире не достиг таких результатов". Прежний "личный" рекорд парижского музея был установлен в 2012 году и составил 9,7 млн посетителей. В 2018 году в списке самых популярных на втором месте стоит пекинский Национальный музей Китая (8 млн посетителей) и нью-йоркский Метрополитен-музей (7,3 млн).