Драмтеатр Чечни впервые примет участие в Театральной олимпиаде в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Чеченский государственный драматический театр им. Нурадилова впервые станет участником Театральной олимпиады, которая пройдет с июня по декабрь 2019 года. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель - директор театра Чеченской Республики Хава Ахмадова.

"В Театральной олимпиаде мы впервые принимаем участие. В театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге будут представлены два спектакля "Дорога домой" и "Выше гор". Для нас это большая честь, со всей России только семь национальных театров отобрали, в их числе и мы", - отметил собеседник ТАСС.

По ее словам, остросюжетный спектакль "Выше гор" повествует о самобытной культуре чеченского народа, о его древних традициях, хранит в себе дух легенд и преданий, которыми богат эпос. "В основу спектакля легла пьеса чеченского автора Мусы Ахмадова, написанная по мотивам народных преданий. В нем использованы национальные танцы, музыка, костюмы, показаны национальные традиции и обряды с XII по XX век", - добавила она.

2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.

Основной площадкой VIII Театральной олимпиады станет Санкт-Петербург, мероприятия также пройдут на 50 площадках в 7 регионах страны, включая Крым (олимпийская молодежная площадка в Артеке) и Дальний Восток. В программе более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и 7 научных конференций.