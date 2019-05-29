Написанный нейросетью рэп победил в конкурсе, организованном комитетом Госдумы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москвичка Екатерина Юрченко победила в конкурсе "Безграничный рэп", который прошел под эгидой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Для создания песни "Я хочу быть мэркой столицы" участница под псевдонимом "ДирХантерКа" использовала нейросетевую программу, которая создала рифмованный текст на основе загруженных в нее слов, связанных с Москвой.

"Победитель конкурса будет награжден поездкой по городам России, три города на выбор", - напомнил собравшимся глава комитета Михаил Дегтярев. Речь идет о городах в Южном, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном или Приволжском федеральных округах.

Для озвучки части песни победительница использовала синтезатор голоса, клип смонтирован из посвященных столице видеороликов, размещенных в Instagram. Сама девушка в нем не появляется: ее роль исполняет анимированный аватар. Второе место досталось исполнителю из Самарской области Дмитрию Васильеву (DIMA DEW), представившему клип "Тольятти Город", третье - Дмитрию Юркову (Axel Moro) из Магаданской области.

Конкурс для начинающих рэперов на лучший клип о развитии туризма в родном городе был организован по итогам круглого стола в нижней палате с молодыми исполнителями в декабре прошлого года. Его цель - "направить в положительное русло творческую мысль молодых рэперов, предложив снять клипы о своем родном крае, городе, поселке". В состав жюри конкурса вошли основатель студии My Duck's Vision Юрий Дегтярев, пианист Лука Сафронов, музыкальный продюсер Тим Эрна (Артем Павленок) и другие. На конкурс поступило более 200 музыкальных заявок.