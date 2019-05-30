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Мединский одобрил предложение создать аналог "Земского доктора" для работников культуры

При этом министр отметил важность того, чтобы инициатива исходила от регионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил предложение создать программу поддержки работников музыкальных школ и других сотрудников учреждений культуры, аналогичную уже существующим "Земскому доктору" и "Земскому учителю", но отметил, что инициатива не будет включена в нацпроект "Культура". Об этом министр рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. 

"По поводу детских музыкальных школ - это очень правильное предложение. Но надо, чтобы инициатива исходила в первую очередь от регионов, а не только сверху, от Минкультуры. Должна быть создана отдельная программа, причем не в рамках нацпроекта, потому что его бюджет уже сформирован. Мы готовы ее продвигать, но сформулировать, как это должно работать, как должно идти финансирование - в каких масштабах, объемах, по каким принципам – должны сами регионы, они это лучше знают. Инициатива, безусловно, нужная, ведь нам важно обеспечить условия, чтобы люди возвращались к себе домой, в свои города, в свои села", - сказал Мединский. 

Министр подчеркнул, что одна из важнейших задач потенциальной программы - обеспечить специалистов жильем.

Подробнее читайте в материале на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/444465

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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