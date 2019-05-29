Власти Кубани расскажут на сессии ПМЭФ-2019 о мерах господдержки кинопроизводства

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме проведут сессию, посвященную киноиндустрии, на которой представят разнообразные локации региона и расскажут о том, какие меры господдержки кинопроизводителей разработали на Кубани, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае активно занялись развитием киноиндустрии. Власти региона проводили на Российском инвестиционном форуме в Сочи дискуссионную сессию на эту тему. Корпорации развития Краснодарского края заключила двустороннее соглашение с кинокомпанией "2Д Целлулоид" на сопровождение съемок художественного фильма "В поисках мамы" в Сочи.

"В рамках Петербургского международного экономического форума мы организуем сессию "Главные роли кинопроизводства в России", мы будем презентовать кинолокации Краснодарского края - от Черноморского побережья до гор, станиц, городских ландшафтов. Причем мы замахнулись на то, что локации Краснодарского края имеют мировой масштаб, мы считаем, что это русский Голливуд. Будем рассказывать о мерах государственной поддержки, которые разработала администрация Краснодарского края для привлечения и развития киноиндустрии и как раз презентует их: речь будет идти о частичном возмещении затрат кинопроизводителям, выбравшим в качестве места съемок локации региона", - сказал Воронов.

Собеседник агентства добавил, что такие меры будут способствовать профессиональному росту кубанских специалистов в области кинематографа и привлечению инвесторов и кинопроизводителей в регион.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.