Выставки польского и венгерского фотографов открылись в московском Мультимедиа Арт Музее

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Выставки польского фотографа Витольда Крассовски и венгерского автора Андре Кертеша открылись в среду в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Открытие состоялось в рамках XI Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2019".

На выставке Крассовски представлены 63 его работы, наиболее ярко характеризующие творческий метод фотографа. Героями кадров стали беженцы в Танзании и Афганистане, обитатели Города мертвых в Египте, паломники-католики, взбирающиеся на гору Подбрдо в Боснии и Герцеговине, и многие другие. Выставку можно посетить до 14 июля.

"Мне повезло в жизни, ведь я мог зарабатывать деньги, делая то, что люблю. Мне интересно то, что называется "нормальная жизнь нормальных людей". Я использовал какие-то исторические моменты, только чтобы посмотреть, что делают люди в это время. Если мы посмотрим на жизнь людей во всех странах мира, люди рождаются, умирают, между этим они растят детей, делают многие другие вещи, и вот это мне и интересно", - сказал ТАСС Крассовски.

По словам автора, на своих работах, снятых в горячих точках, он старался отразить не ужасы войны, а то, как люди в это время вели свою обычную жизнь. "Здесь есть мои снимки из Афганистана, вы видите на них войну? Да, там шла война, но там живет множество людей, им нужно было прожить, война им была не интересна", - подчеркнул Крассовски.

Выставка Кертеша "Сигетбече - исток моего искусства" организована совместно с Центром современной фотографии Роберта Капы в Будапеште. Работы фотографа, вошедшие в экспозицию, отражают интерес автора к разным течениям - сюрреализму, конструктивизму, гуманистическим направлением в фотоискусстве.

На кадрах изображены сельские пейзажи и городские сюжеты, снятые в Венгрии, США и Франции. Фотографии МАММ были предоставлены Мемориальным музеем Андре Кертеша в венгерском Сигетбече. Выставка продлится до 1 сентября.

Проекты с виртуальной реальностью

Гостям церемонии открытия также представили проект "VR: Новые законы искусства", который откроется в музее 31 мая и продлится до 16 июня. Посетители смогут увидеть работы Марины Абрамович, Аниша Капура, Натали Юрберг, Олафур Элиассон, Джефф Кунс и других современных художников, представленные с помощью виртуальной реальности.

Так, VR-эксперимент Марины Абрамович "Погружение" отражает современные проблемы экологии, в частности он посвящен климатическим изменения, ведущим к таянию ледников. Работа показывает художницу, заключенную в стеклянный куб, посетитель должен сделать выбор, который спасет ее. Проект Аниша Капура "Внутрь себя, падайте" дает гостям возможность совершить путешествие по телу и сознанию человека. В проекте "Апории" Луиза Клеман сопоставляет потенциал искусственного интеллекта, роботов и компьютерного программирования с ограниченными возможностями человека.