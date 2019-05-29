Андрей Кончаловский поставил в МАМТ оперу "Отелло" с особым финалом

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представит в четверг премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира в постановке народного артиста РСФСР, режиссера Андрея Кончаловского, который завершил спектакль особым финалом. Об этом перед премьерой сообщил журналистам сам режиссер, не раскрыв, однако, никаких подробностей.

"Искусство должно иметь тайну", - заявил Кончаловский. По его словам, "вообще, надо уважать классику". "Современность не в том, чтобы одеть всех в современные костюмы, а в том, чтобы зрители плакали, смеялись, наслаждались красотой, которая заложена в произведении гениального композитора", - убежден режиссер.

По его мнению, "музыкой в опере надо наслаждаться слепому". "Но если открываешь глаза, нужно, чтобы не хотелось их закрыть. Я не считаю возможным тянуть на себя одеяло в опере. Я подчиняюсь законам музыки", - признался Кончаловский.

"И потом надо понять Верди. Это нелегко. Важно, чтобы Верди не переворачивался в гробу, когда он это видит. Вот я не знаю, что будет с ним, что сейчас с ним происходит", поделился режиссер, который, по его выражению, видит свое "дело в том, чтобы не помешать музыке".

Музыкальный руководитель постановки - главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. Оформил спектакль британский художник Мэтт Дили. Заглавную партию репетируют Арсен Согомонян и Николай Ерохин, партию Дездемоны - Хибла Герзмава, Елена Гусева и Наталья Петрожицкая, Яго - Антон Зараев и Алексей Шишляев.

Журналисты, побывавшие на генеральной репетиции, первыми увидели нового "Отелло", но рассказывать о нем представителям СМИ строго запретили. "Пусть зрители сами оценят спектакль и его особенный финал", - заявили в театре.

Из истории оперы "Отелло"

Как отмечается в подготовленном МАМТ пресс-релизе, опера "Отелло" была написана 74-летним Верди после 15 лет "оперного молчания" и стала одним из величайших шедевров в 400-летней истории жанра. Между "Аидой" и "Отелло" композитор написал знаменитый "Реквием" и несколько камерных произведений, но ни одной новой оперы, уточняется в сообщении.

"Для чего, собственно говоря, мне писать? К чему бы это привело? И что бы я на этом выиграл?" - размышлял в одном из своих писем Верди, отвечая на вопрос, почему он не пишет опер.

По мнению композитора, "результат этого был бы плачевным". "Я бы опять услышал о том, что я не умею писать, что я стал последователем Вагнера. Завидная слава! После почти сорока лет деятельности кончить подражателем!" - сокрушался Верди.

И все-таки молчание было прервано. Маэстро прочел наброски либретто, созданные композитором и литератором Арриго Бойто по мотивам трагедии Шекспира "Отелло", и согласился написать оперу. Работа заняла без малого восемь лет.

Мировая премьера "Отелло" состоялась 5 февраля 1887 года на сцене миланского театра "Ла Скала". С тех пор опера Верди оценивается как одно из величайших музыкально-театральных произведений, отмечается в пресс-релизе МАМТ. При этом оперный шедевр - редкий гость на московской сцене.

В прошедшем столетии опера "Отелло" появлялась здесь лишь дважды: в конце 1970-х годов в Большом театре, в 1996 году - в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Премьерные показы нового "Отелло" состоятся в МАМТ 30-31 мая и 1-2 июня. Они пройдут в рамках XIX сезона Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".