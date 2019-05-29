В Театре Вахтангова пройдут предпремьерные показы спектакля Юрия Бутусова "Пер Гюнт"

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Предпремьерные показы спектакля Юрия Бутусова "Пер Гюнт" пройдут в Театре имени Евгения Вахтангова 30 и 31 мая в рамках XIX сезона Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Спектакль по знаменитой пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена станет первой постановкой Юрия Бутусова на посту главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что официальная премьера "Пер Гюнта" назначена на 7 сентября, пока же состоятся предпремьерные показы в рамках фестиваля "Черешневый лес".

Кузьмина отметила, что это не первое сотрудничество Театра Вахтангова с "Черешневым лесом": в 2015 году Бутусов при поддержке фестиваля представил свою постановку пьесы Михаила Булгакова "Бег", которая с тех пор с успехом идет на вахтанговской сцене.

Главные роли в "Пер Гюнте" исполняют Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская, Евгения Крегжде, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина.

Вместе с режиссером над спектаклем работают художники Максим Обрезков и Александр Барменков, художники по свету Александр Сиваев и Александр Матвеев, балетмейстер Николай Реутов, художник-гример Ольга Калявина.

"Написанный в 1867 году "Пер Гюнт" - одно из самых популярных произведений Ибсена, не похожее на другие его пьесы. Многоплановость композиции, а также переплетение гротеска, социальной сатиры, лирики, реалистических и фантастических элементов придают произведению художественный объем, но в то же время делают его очень сложным для постановки на драматической сцене. Верный себе, Юрий Бутусов вновь сочиняет на основе текста пьесы свой авторский мир - парадоксальный, абсурдистский и захватывающий", - считает пресс-атташе.

Бутусов о "Пер Гюнте"

"Пьесу "Пер Гюнт" Ибсена почти невозможно прочитать. Количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Написать такую пьесу в XIX веке, да и сейчас, мог только безумец. Это разрушение всех законов, правил, выход за пределы разумного", - привела пресс-атташе слова Бутусова.

"Что главное?" - задается вопросом режиссер и сам же отвечает: "Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения, романтический гимн всепобеждающей любви".

"В общем-то, в этой пьесе есть все, - считает режиссер. - Совладать с этой глыбой, конечно, невозможно. Да и не нужно. Она живет сама по себе, как любая великая книга".

И иногда она находит тебя, размышляет Бутусов. Будущий спектакль - результат такой встречи, попытка прикоснуться. "Это действительно так. Конечно, я должен найти тему", - полагает режиссер.

"Нет, не тему, - останавливает себя режиссер. - Все темы важны - точку, которая даст мне возможность стать частью пьесы. Возможно, это линия, которая не лежит на поверхности: отец - сын, возможно, то, что на поверхности - отношения сына и матери, а может быть, тема бунта, для меня достаточно ясно выраженная в пьесе".

Тема свободы и ее границ, тема ответственности за то, что делаешь. И даже если ты совершил ошибку, ее всегда можно исправить, подводит итог режиссер.

О режиссере

Многократный лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Бутусов с 2011 года до марта 2018 года был главным режиссером, а затем художественным руководителем Петербургского академического театра имени Ленсовета. С сентября 2018 года он принимает приглашение худрука вахтанговцев Римаса Туминаса стать главным режиссером Театра имени Вахтангова, с которым прежде находился в творческом сотрудничестве: в 2010 году он поставил здесь "Мера за меру" Шекспира, которая стала фаворитом на международном фестивале шекспировских пьес Globe to Globe в 2012 году, а в 2015 году - "Бег" в рамках фестиваля "Черешневый лес".

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" и Вахтанговский театр связывает давняя дружба. В 2011 году главную награду фестиваля - премию имени Олега Янковского - получил Сергей Маковецкий за исполнение роли Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке Римаса Туминаса. В 2013 году черешневая ягода из муранского стекла была вручена режиссеру Вахтанговского театра Анжелике Холиной за спектакль "Анна Каренина", в 2014 году такая же награда досталась Виктору Сухорукову, сыгравшему Авнера Розенталя в спектакле Римаса Туминаса "Улыбнись нам, Господи".