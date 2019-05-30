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Оркестр японских вооруженных сил выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве

Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Центральный оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на международном фестивале "Спасская башня - 2019", который пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября. В этом руководство коллектива заверило в четверг российского министра обороны Сергея Шойгу, который находится в Японии с рабочим визитом. Глава Минобороны РФ посетил гарнизон Асака, где базируется оркестр.

Шойгу, прибывший в Токио в среду вечером с рабочим визитом, примет участие в переговорах глав МИД и Минобороны России и Японии, которые пройдут в формате "2+2". Так же российский министр проведет двустороннюю встречу со своим японским коллегой Такэси Ивая.

Главный военный оркестр Японии был создан в 1951 году. Он участвует во всех официальных мероприятиях с участие высшего руководства страны. Численность коллектива - свыше 100 человек, более 70 из них - музыканты.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичЯпонияРоссия
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