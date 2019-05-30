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Путин направил приветствие участникам фестиваля "Интермузей"

Президент отметил, что фестиваль считается авторитетной творческой и экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля "Интермузей". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В нашей стране развитию музейного дела, укреплению его замечательных традиций уделяется приоритетное внимание государства, и потому глубоко символично, что на протяжении многих лет ваш форум проводится именно здесь, в России", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что фестиваль по праву считается авторитетной творческой и экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов, обсуждения широкого круга профессиональных проблем и демонстрации лучших проектов, которые реализуют всемирно известные музеи, краеведческие центры, региональные, городские и частные собрания.

"Уверен, что ваша встреча пройдет в конструктивном ключе. Будет способствовать обмену накопленным опытом, обогатит общественную и культурную жизнь России", - добавил президент, пожелав участникам фестиваля успешной работы и интересных дискуссий.

XXI Международный фестиваль "Интермузей" пройдет в Москве с 30 мая по 2 июня и объединит несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего фестиваля - "Диалог профессионалов".

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