"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDb

Мини-сериал "Чернобыль", созданный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории. В рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей", опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций.

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Картина, которая рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, получила оценку 9,6 балла из 10. Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" на канале HBO состоялась 7 мая. На данный момент вышли четыре эпизода из пяти.

В топ-5 рейтинга также вошли "Планета Земля 2" (9,5), "Братья по оружию" (9,4), "Планета Земля" (9,4), "Во все тяжкие" (9,4). Сериал "Игра престолов" с рейтингом 9,4 балла оказался на шестом месте.

Internet Movie Database - один из крупнейших интернет-порталов, посвященных кинематографу. Для составления рейтинга пользователи оценивали сериалы, состоящие как минимум из пяти эпизодов.