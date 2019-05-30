Семь международных премьер пройдет на Забайкальском кинофестивале в Чите

ЧИТА, 30 мая. /ТАСС/. Премьеры семи фильмов пройдут в рамках восьмого международного кинофестиваля (ЗМКФ), который открывается в пятницу в Чите. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета ЗМКФ Виктор Шкулев.

"В этом году у нас очень большая, интересная, глубокая и уникальная программа. На восьмом кинофестивале у нас будет 7 международных премьер", - сказал Шкулев на пресс-конференции перед церемонией открытия ЗМКФ.

Он также отметил широкую географию стран-участниц кинофорума - в этом году зрители на ЗМКФ смогут увидеть не только европейское и азиатское кино, но и латиноамериканское.

Как уточнила ТАСС программный директор фестиваля Мария Безенкова, в рамках молодежного конкурса ЗМКФ "Новый взгляд" состоятся международные премьеры британского фильма "2 часа" режиссера Ди Джеймса Ньютона, российской картины Константина Одегова "Рисунки дождем" и японской ленты "Девчонки не плачут" Такэхиро Синдо. "В основном конкурсе - это "Река любви" (Китай, режиссер Хань Ваньфэн), "Здесь и сейчас" (Израиль, режиссер Роман Шумунов) и "Горничная" (Мексика, Лила Авилес)", - добавила она.

Кроме того, во внеконкурсной программе Забайкальского кинофестиваля пройдет премьера фильма казахского режиссера Жанны Исабаевой "Отвергнутые".

Как подчеркнул Шкулев, ЗМКФ - это "зрительский кинофестиваль", и, готовя его программу, оргкомитет, прежде всего, отбирает те фильмы, которые могут затронуть чувства широкой аудитории.

Забайкальский кинофестиваль

Восьмой ЗМКФ откроется в четверг в Чите и продлится до 2 июня. В этом году в его основной конкурс вошли 8 фильмов из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. В жюри основного конкурса кинофестиваля вошел российский режиссер Дмитрий Астрахан. В жюри также войдут продюсер, организатор кинопроизводства Вивиан Чжэн, продюсер и дистрибьютор Лоран Даниелу, а также заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова.

Как сообщил замминистра культуры Забайкалья Алексей Бочкарников, мероприятия кинофестиваля пройдут не только в Чите, но и в девяти районах края.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом фестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Генеральным спонсором ЗМКФ выступает компания "Норникель", в этом году она выделила 20 млн рублей на его проведение.