Томас Андерс исполнит хиты Modern Talking в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сооснователь немецкой группы Modern Talking Томас Андерс 31 октября даст концерт в московском "Крокус сити холле", сообщается в четверг на сайте площадки.

"Томас Андерс: все хиты Modern Talking и лучшие песни с сольных альбомов", - обозначено в афише.

Концерт станет второй за год возможностью москвичей услышать хиты легендарного диско-дуэта: в марте концерт в Москве дал другой экс-участник группы - Дитер Болен.

Группа Modern Talking была основана Дитером Боленом и Томасом Андерсом в 1983 году. Первый писал песни в стиле диско, играл на гитаре, был бэк-вокалистом, а также занимался продюсированием, а Андерс был основным вокалистом. Мировая слава пришла к дуэту с композицией You"re My Heart, You"re My Soul и закрепилась шестью альбомами. Несмотря на успех группы, в конце 1987 года коллектив распался, Андерс отправился в сольное турне, которое имело большой успех.

В 1998 году Modern Talking объединились, в течение пяти лет было выпущено еще семь альбомов, в которые вошли ремиксы старых хитов, а также новые синглы. В 2003 музыканты окончательно расстались.

На счету Андерса (настоящее имя - Бернд Вайдунг) - более 10 сольных студийных альбомов, а также совместные проекты с другими артистами в качестве композитора и продюсера.