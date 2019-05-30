Советник президента Толстой предложил ввести гранты для муниципальных культурных инициатив

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил ввести грантовую президентскую программу для муниципальных культурных инициатив.

"Меня беспокоит, что за пределами оказались муниципальные музеи и вообще муниципальная составляющая", - сказал Толстой на круглом столе "О развитии музейной отрасли в Российской Федерации" в рамках фестиваля "Интермузей".

Он обратился к министрам культуры регионов с просьбой сформулировать предложения. "Возможно, это будет отдельная грантовая президентская программа именно для муниципальных культурных инициатив", - отметил советник президента.

"Интермузей-2019" проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума - "Диалог профессионалов". Помимо деловой программы, посетителей "Интермузея" ждут детские и культурные мероприятия, в том числе театральная программа. ТАСС является генеральным медиапартнером фестиваля.