Сергей Шойгу приветствует участие японского военного оркестра в "Спасской башне"

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Россия приветствует решение японской стороны направить Центральный оркестр Сухопутных войск Сил самообороны (СССО) на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", которые прошли в четверг в японской столице.

"Приветствуем решение японской стороны направить Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии на 12-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве", - сказал он.

Министр также отметил, что стороны условились поддерживать активный делигационный обмен специалистами в военно-образовательной и научной сфере.

Планируется, что Центральный оркестр СССО Японии исполнит на фестивале "Марш Сухопутных Войск", "Сяраку" (муз. Такахаси Синъя), фанфары и марш Токийской Олимпиады. Японские музыканты также включили в свою программу русскую "Калинку" и "Жар-птицу".

Главный военный оркестр Японии был создан в 1951 году. Он участвует во всех официальных мероприятиях с участие высшего руководства страны. Численность коллектива - свыше 100 человек, более 70 из них - музыканты.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" ежегодно проводится в Москве при поддержке Минобороны РФ и правительства Москвы. В мероприятии принимают участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.