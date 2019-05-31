Грустные скейтеры, берлинские клубы и обманчивые ромкомы: какие документалки посмотреть

В Москве открылся Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который традиционно рассказывает о самом актуальном из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий. Мы решили отобрать самые интересные фильмы смотра, а также рассказать еще про несколько картин, которые точно не стоит пропускать. "Соберись перед прыжком" Дебют американского молодого режиссера Бинга Лю, удостоившийся спецприза жюри на фестивале Sundance и номинации на премию "Оскар".

Описание Кадр из фильма "Соберись перед прыжком" © Пресс-служба Beat Film Festival

Он изучает культуру скейтеров на примере собственных друзей: его камера следует за ними на протяжении нескольких лет и взрослеет вместе с ними. Ли показывает, что для этих ребят скейтборд — это скорее не идеологический, а социальный выбор. Подростки, которые с утра до вечера гоняют по городу на скейтах и лезут под колеса автомобилей, на самом деле бегут от своих семей и нескончаемой череды побоев и насилия. Но по злой иронии этот побег — только видимость, так как большинство из этих детей вырастают в потерянных и жестоких взрослых, от которых когда-то так хотели сбежать. Это сырая, местами наивная, но сильная, благодаря своей искренности, драма, происходящая в реальной жизни. "Берлинский фейсконтрольщик" Фильм о городской культуре Берлина, а современную техно-столицу Европы совершенно невозможно представить без ее клубов.

Описание Кадр из фильма "Берлинский фейсконтрольщик" © Пресс-служба Beat Film Festival

Режиссер Дэвид Дитль рассказывает про самых ярких и часто незаметных до поры до времени ее представителей. Нет, не диджеев, а фейсконтрольщиков, вершителей судеб завсегдатаев клубов и тех, кто проехал полмира, чтобы попасть в Бергхайн. Главные герои — три живые легенды Френк, Смайли и Свен, которые начали свою карьеру после падения Берлинской стены, когда город захватила андеграундная ночная жизнь. Это история о взрослении в мире вечно молодых и беззаботных. "Ромком" Когда режиссер фильма Элизабет Сэнки была тинейджером, ее главной страстью были романтические комедии.

Описание Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли" © Пресс-служба Beat Film Festival

"Свадьба лучшего друга", "Сбежавшая невеста", "Когда Гарри встретил Салли" — все мы знаем эти фильмы, а многие разделяют страсть Элизабет к этому жанру. Но если герои фильмов остаются неизменными, то мы неизбежно взрослеем и сталкиваемся с отрезвляющей реальностью, которая спешит продемонстрировать, что реальная жизнь далека от беспечной романтики кинематографа. Анализируя огромное количество картин когда-то любимого жанра, Сэнки показывает, как они формируют в нас однобокое восприятие реальности: они сентиментальные, консервативные, переполненные стереотипами и мизогинией. Ужасно неправдоподобно, но так привлекательно. Вместе с другими режиссерами и поклонниками жанра она объясняет, что с ним не так и почему так тяжело не поддаться его обаянию. PJ Harvey: A Dog Called Money Коллаборация британский певицы Пи Джей Харви и ирландского фотографа Симуса Мерфи: она сопровождала его в рабочих поездках по Косову, Афганистану и Вашингтону, чтобы собрать материал для песен, а он в итоге снял про нее фильм.

Описание Кадр из фильма PJ Harvey: A Dog Called Money © Пресс-служба Beat Film Festival

В Британии песни сложились в альбом The Hope Six Demolition Project, который певица записывала в Сомерсет-хаус в Лондоне. Процесс был полностью открыт для публики: она могла наблюдать за работой над записью через стекло, а Мерфи записывал это на камеру. Получившийся фильм — уникальная возможность проникнуть во внутренний мир певицы, которая не любит общаться с прессой и редко подпускает к себе на близкое расстояние. Knock Down the House Премьера инди-документалки Рейчел Лирс прошла на фестивале Sundance в начале года, где получила приз зрительских симпатий, а теперь фильм можно посмотреть на Netflix.

Описание Кадр из фильма Knock Down the House © Netflix

Четыре американки — Эми Вилела из Невады, Кори Браш из Миссури, Пола Джин Суеренгин из Западной Вирджинии и Александрия Окасио-Кортес из штата Нью-Йорк — решили баллотироваться в Конгресс. Победила, как известно, только одна из них, Окасио-Кортес, которая уже успела обратить на себя внимание общественности своими смелыми заявлениями. Knock Down the House рассказывает о судьбах четырех женщин, пришедших в политику не просто из-за собственных амбиций, а из желания защитить себя, своих близких и жителей их родных штатов. В какой-то определенный момент каждая из них поняла, что им не на кого полагаться, кроме самих себя. Лирс запечатлела один из самых волнительных моментов их жизни, когда они доказали самим себе и всей Америке, что в силе изменить мир. "Прогульщики" Гениальный документальный фильм, про который, к сожалению, слышали немногие.

Описание Кадр из фильма "Прогульщики" © Netflix

Летом 1992 года 19-летняя Санди Тан, вдохновленная западной андеграундной культурой, вместе с двумя подругами решает снять свой художественный фильм. В этом трем неопытным студенткам помогает их наставник, американец Джордж Кордона, преподававший историю кино. За несколько месяцев они снимают любительскую картину "Прогульщики", невольно запечатлевшую в своих психоделических кадрах Сингапур, которого больше нет. После окончания съемок подруги разлетаются по университетам в разных уголках мира, а их преподаватель исчезает вместе с пленкой. Больше они никогда о нем не слышали, а фильм остался только в их памяти. Захватывающая детективная история о картине, которая никогда не вышла на экраны, но стала культурным феноменом. "Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека"

' Youtube/ Zipporah Films'