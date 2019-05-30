Минкультуры Коми и Музей истории ГУЛАГа заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство культуры республики Коми и государственный музей истории ГУЛАГа, расположенный в Москве, заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в четверг на стенде республики Коми на XXI фестивале "Интермузей" в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

"У нас есть проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда памяти и Министерства культуры республики Коми - создание музейно-мемориальной инфраструктуры. Это создание музеев нашей тематики или обновление существующих экспозиций, добавление туда документов, интерактивных элементов. Тех вещей, которые мы разработали, добыли в ведомственных архивах", - рассказал ТАСС директор музея Роман Романов.

В рамках сотрудничества Музей истории ГУЛАГа примет участие в создании экспозиций в Воркутинском музейно-выставочном центре и Интинском краеведческом музее, а также представит собственные выставки в регионе. "Весь наш опыт, материал, который есть у нашего музея, - мы им готовы делиться и готовы участвовать в создании новых музеев и вести исследовательские работы на местах массовых захоронений", - добавил Романов.

Первая передвижная выставка Музея истории ГУЛАГа "Вещдок. Папка с эскизами" пройдет в Национальном музее республики Коми (Сыктывкар) с 29 октября по 1 декабря 2019 года. Выставка посвящена Борису Крейцеру - выдающемуся книжному иллюстратору и архитектору. В 1938 году он едва избежал расстрела по сфабрикованному делу и был отправлен в лагеря как немецкий и японский шпион.

Находясь в заключении в Республике Коми, Крейцер по заказу НКВД создал серию эскизов токарных игрушек. Папка с эскизами хранится сейчас в Музее истории ГУЛАГа. Другие работы Крейцера находятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

О музее

Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко - известным историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как сын "врага народа". Учредитель музея - департамент культуры города Москвы. Первая экспозиция была открыта в 2004 году.

Собрание Музея истории ГУЛАГа включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы. Фонды музея регулярно пополняются новыми экспонатами - фотографиями, картинами, документами, предметами лагерного быта.

В 2015 году музей переехал в новое здание, увеличив свои площади в четыре раза. Помимо постоянной экспозиции в музее располагаются помещения для сменных выставок, кинозал, фондохранилища, исследовательский центр, студия визуальной антропологии, библиотека, издательский и социально-волонтерский центры.

О фестивале

Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов".

Кроме многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры РФ. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.