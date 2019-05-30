Зарегистрировать объединенный Псково-Изборский музей планируют в июне

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Регистрация объединенного музея Псковской области, который по решению Минкультуры РФ должен получить федеральный статус, запланирована на середину июня, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников на сессии областного собрания с отчетом о деятельности администрации за 2018 год.

Ранее сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе Изборского музея: в открытом письме они выразили опасения, что объединение может грозить "развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России". Решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Тема, которую нельзя не затронуть - это создание объединенного Псково-Изборского музея-заповедника. Объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи - это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то площадку у нас не стоит. Государственная регистрация запланирована на вторую декаду июня. Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на это большие надежды", - сказал Ведерников.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации области, после завершения регистрации "начнется работа по присвоению музею федерального статуса".

Ведерников также отметил, что получение статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. "Федеральный статус - это новое финансирование и другие зарплаты. Это тот уровень, который сегодня региональными силами поддерживать крайне сложно. При этом уже сейчас музейное дело показывает отличную динамику: если в 2017 году число посетителей наших музеев составляло порядка 795 тыс. человек, то в 2018 году - уже 850 тыс. человек", - уточнил глава региона.

Музеи региона

Псковский музей-заповедник является одним из старейших в России, был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входит восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь (XII-XVII веков).

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника "Изборск" также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.