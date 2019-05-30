Празднование Дня города в Петербурге завершилось концертом "Петербург Андрея Петрова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Праздничный вечер "Петербург Андрея Петрова", объединивший музыку композитора для театра и кино, завершил в четверг празднование Дня города в Петербурге. Произведения почетного гражданина города прозвучали в Большом концертном зале "Октябрьский", где композитор любил проводить свои авторские вечера.

"Такие майские концерты уже стали традиционными, но каждый раз мы придумываем новую программу с каким-то оригинальным сюжетом, внутренней драматургией. На этот раз мы как бы разделили времена - первое отделение стало погружением в век ХIХ, а во втором мы вернулись в наше время", - сказала ТАСС дочь композитора, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова.

Из давно не исполнявшихся произведений в программу вошел фрагмент "Некий свет" из балета "Пушкин", шедшего когда-то в Кировском (Мариинском) театре, и блок из мюзикла "Капитанская дочка", который был поставлен в Бостоне (США).

Певец Олег Погудин исполнил романсы "О бедном гусаре замолвите слово" и "Последняя любовь". "Песня о друге" и "Всюду бегут дороги" прозвучали в исполнении Юрия Шевчука, которого Андрей Петров поддержал в начале его творческого пути.

Впервые одно из отделений концерта прошло в форме "батла" между участниками большого составного оркестра под управлением Михаила Голикова - оркестра "Таврический", Jazz Philharmonic Orchestra и ансамбля MarimbaMix. Это были специально сделанные для трех коллективов переложения известных песен и инструментальных композиций, которые зазвучали по-новому.

Как сообщила Ольга Петрова, художественный руководитель Российского открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова, предстоящий смотр пройдет осенью в номинации песни и романса. Будет проведен также XIII Детский композиторско-исполнительский конкурс "Бывает все на свете хорошо", посвященный Андрею Петрову. Серия концертов запланирована на открытой площадке в сквере Андрея Петрова на Петроградской стороне.