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Джоан Роулинг написала четыре новые истории по вселенной "Гарри Поттера"

Они будут опубликованы на сайте писательницы 27 июня

Британская писательница Джоан Роулинг подготовила четыре новых произведения по вселенной "Гарри Поттера". Об этом в четверг пишет Mirror.

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По данным издания, рассказы посвящены дисциплинам, которые преподают в Хогвартсе: заклинаниям, защите от темных искусств, зельеварению, травологии, прорицаниям, астрономии и уходу за магическими существами.

Они будут опубликованы на сайте писательницы 27 июня.

Семитомная серия книг Роулинг о Гарри Поттере выпущена в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров.

В 2016 году Роулинг издала книгу о жизни повзрослевшего волшебника под названием "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Восьмая часть книжной саги стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, побив рекорд продаж шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта".

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ВеликобританияРоулинг, Джоан
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