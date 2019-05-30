Джоан Роулинг написала четыре новые истории по вселенной "Гарри Поттера"

Британская писательница Джоан Роулинг подготовила четыре новых произведения по вселенной "Гарри Поттера". Об этом в четверг пишет Mirror .

От "Философского камня" до пьесы "Проклятое дитя": 13 вопросов о вселенной "Гарри Поттера"

По данным издания, рассказы посвящены дисциплинам, которые преподают в Хогвартсе: заклинаниям, защите от темных искусств, зельеварению, травологии, прорицаниям, астрономии и уходу за магическими существами.

Они будут опубликованы на сайте писательницы 27 июня.

Семитомная серия книг Роулинг о Гарри Поттере выпущена в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров.

В 2016 году Роулинг издала книгу о жизни повзрослевшего волшебника под названием "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Восьмая часть книжной саги стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, побив рекорд продаж шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта".