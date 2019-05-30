Фильм "Дэвид Боуи: путь к славе" открыл фестиваль Beat Film Festival

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который проходит в Москве с 30 мая по 9 июня, открылся в четверг во дворе Института "Стрелка". Открыл смотр фильм "Дэвид Боуи: путь к славе", который представил зрителям режиссер картины Фрэнсис Уэйтли.

"Фестиваль проходит в десятый раз. Фильм-открытие посвящен одному из всеобщих любимейших артистов. Предыдущие фильмы Фрэнсиса Уэйтли рассказывали о других периодах карьеры Дэвида Боуи, они также были показаны ранее на фестивале, поэтому мы не могли не показать этот фильм, тем более, что он один из самых ярких в трилогии", - сказал ТАСС сооснователь фестиваля Кирилл Сорокин.

Фильм-открытие посвящен началу карьеры Боуи, периоду его творчества до создания образа Зигги Стардаста. Картина является заключительной частью трилогии режиссера, в которую входят также работы "Дэвид Боуи: Пять лет" и "Дэвид Боуи: Последние пять лет".

"Beat Film Festival - фантастический фестиваль, я очень горд быть здесь в третий раз. Фильм рассказывает о времени до того, как Дэвид Боуи стал знаменитым, про 1960-е годы, когда о нем мало кто знал, - поделился с ТАСС режиссер фильма.

Уэйтли также добавил, что никогда не думал о создании трилогии. "Я создал первый фильм, мне показалось, этого достаточно. Потом Боуи умер, и я решил снять еще одну картину. Но оставалась еще одна часть истории, которую необходимо было рассказать - ранние годы", - отметил он.

Лента "Дэвид Боуи: путь к славе" открыла также программу фильмов о музыке в рамках фестиваля. В нее вошли около десяти картин, среди которых "Вудсток: Три дня, определившие поколение", "Не мешайте, я смотрю MTV!", "Берлинский фейсконтрольщик" и другие.

Премьеры фестиваля

Несколько фильмов будут представлены российскому зрителю на фестивале впервые. Это документальные блокбастеры "Три одинаковых незнакомца" Тима Уордла и "Фри-соло", снятый Элизабет Чай Васархели и Джимми Чином. Гости фестиваля увидят фильмы о творчестве современных музыкантов: "Сонграйтер" Мюррея Каммингса об Эде Ширане и ленту PJ Harvey: A Dog Called Money ирландского режиссера Шеймуса Мерфи. Среди премьер также "Студия 54" Мэтта Тирнаура о знаменитом в 1970-е клубе Нью-Йорка и фильмы о дизайнерах "Ив Сен-Лоран: Celebration" Оливье Мейру и "Рамс" Гари Хаствита о Дитере Рамсе.

Beat Film Festival был основан в 2010 году. Смотр показывает актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В программе этого года около 50 фильмов. В 2018 году фестиваль посетили более 24 тыс. человек.