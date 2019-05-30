Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"

АРТЕК /Республика Крым/, 31 мая. /ТАСС/. Победители шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню "Это любовь" на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская новая волна" в Крыму, сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы мероприятия.

"Это была премьера новой песни, ребята спели дуэтом. Песня называется "Это любовь", - сказал собеседник.

Он уточнил, что Абрамову и Максима пригласил выступить в качестве гостей "Детской новой волны" продюсер Игорь Крутой. Автор песни, которую исполнили ребята, - Дмитрий Климашенко.

В этом году конкурс "Детская новая волна" проходит в 12-й раз, его финал 30 и 31 мая принимает "Артек". Конкунсанты из девяти стран и приглашенные звезды выступают на концертной площадке "Артек-Арена".

Победители "Голос. Дети"

24 мая Первый канал признал всех финалистов шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников. По итогам выпуска Абрамова, как и остальные финалисты, также признана победительницей.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.