Работы Оскара Рабина из частных собраний представили на выставке в Париже

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Выставка памяти российского и французского художника Оскара Рабина (1928 - 2018) открылась в четверг вечером в столице Франции. Работы мастера из своих собраний предоставили друзья мэтра, русские и французские коллекционеры.

"Оскар Рабин не хотел быть ни проповедником, ни обличителем, - заметила, выступая перед гостями вернисажа, арт-директор галереи I-Gallery. Intelligence Ольга Хлопова. - Он шел своим путем достойно и последовательно, оставаясь до конца дней открытым, доброжелательным, внимательным человеком с удивительно молодыми глазами".

На выставке представлена графика - рисунки, наброски, литографии. "Это своеобразный дневник, фиксирующий череду прожитых дней", - сказала куратор выставки Нина-Эмилия Рыжкова. Оскар Рабин был одним из художников-бунтарей, организовавших осенью 1974 года знаменитую "Бульдозерную выставку". Не получив разрешения показать свои работы в галерее, он и другие зачинатели советского нонконформизма решили провести "первый просмотр картин на открытом воздухе", но экспозиция на пленэре была смята бульдозерами.

В 1978 году Рабин оказался в эмиграции не по своей воле. "Однажды мне предложили "посмотреть на заграницу", - рассказывал художник в одном из интервью. Когда положенные три месяца стали подходить к концу, разрешение продлили на такой же срок, а затем забрали паспорт, поскольку, сам того не зная, художник был лишен советского гражданства. Уезжая впервые на Запад, он надеялся, что сможет вернуться.

"Я ведь считал себя простым художником, никогда не занимался политикой и тем более не хотел эмигрировать", - говорил мэтр. Советское гражданство Оскару Рабину вернули лишь два десятилетия спустя, в 1990 году. Ныне его работы есть во многих музеях мира, в том числе в Музее Майоля в Париже. Но мастер всегда подчеркивал: "Признание на родине важнее всего".

Фильм о мастере

Открытие выставки прошло с аншлагом. Ее первыми посетителями стали студенты расположенных по соседству Сорбонны и Школы изящных искусств, представители разных поколений русского Парижа. "Я обязательно должна была прийти сюда, - сказала одна из гостей вернисажа Снежана Нечаева. - В творчестве Оскара Рабина есть загадка, которую я очень хочу разгадать".

Многие из работ на выставке объединяет надежда: букет любимых цветов, полоса неба на горизонте, иконы. Меценат и близкий друг художника Марк Ивасилевич заметил, что произведения Рабина "узнаваемы не по подписи в углу, а по стилю и почерку автора". По его словам, "творчество Рабина является мостом между двумя культурами - Россией, которая так пропитана Францией, и Францией, которая так пропитана Россией".

Ивасилевич работает над фильмом, в котором намерен "рассказать о том, что было особенно дорого мастеру". Оскар Рабин не прекращал творить до конца дней, он скончался во время поездки во Флоренцию в ноябре 2018 года.