Более 120 тыс. человек посетили выставку сокровищ китайского дворца Гугун в Музеях Кремля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Выставка "Сокровища императорского дворца Гугун" завершила работу в Москве. За 2,5 месяца ее посетили более 120 тыс. человек, сообщила пресс-служба Музеев Московского Кремля.

"В Музеях Московского Кремля завершила свою работу выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", проходившая с 15 марта по 30 мая. Количество посетителей выставки составило 120 174 человека, из них около 10% - представители Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила высокий интерес посетителей к проектам, посвященным китайской культуре. "Как показало исследование аудитории выставки, более 50% гостей экспозиции "Сокровища императорского дворца Гугун" приходили также и на выставку, посвященную династии Мин, которая прошла годом ранее. Тем интереснее нам сейчас готовиться к ответному проекту, который откроется в августе в Пекине - в музее дворца, где мы представим китайской публике выставку из своего собрания, посвященную коронациям в Кремле", - цитирует ее пресс-служба.

На завершившейся выставке, которая была посвящена церемониалу восхождения на престол и повседневной жизни двора династии Цин, представили более 100 экспонатов. Среди них - символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, украшения, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, подарки императора Цяньлуна его матери.

В пресс-службе напомнили, что в рамках выставочного проекта прошел цикл лекций ведущих специалистов-синологов, представляющих Институт стран Азии и Африки МГУ, РАН, НИУ ВШЭ. Специально для детей младшего возраста разработали интерактивную программу "Сказания и легенды Поднебесной" с использованием театра теней.

"Более тысячи человек посетили образовательные программы музея, онлайн-трансляции лекций посмотрели 327 тыс. пользователей. Ввиду высокого интереса посетителей лектория к искусству Китая, многие из этих программ будут адаптированы для постоянного проведения и в дальнейшем, курсы по истории и культуре Китая войдут в программу работы лектория Музеев Московского Кремля", - отмечается в сообщении.