Более 1 тыс. человек могут посетить балетный класс Цискаридзе на ВДНХ 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Известный российский артист балета, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе проведет для более чем тысячи участников открытый мастер-класс в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы". Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Мне очень интересно самому, что завтра должно стартовать. Это сделано для тех, кто любит балет, кому это интересно. Как известно, балет в России - это больше, чем национальное достояние. Всех заинтересованных я приглашаю на мастер-класс. Мы постараемся для всех сделать это интересно", - сказал Цискаридзе.

Как уточнили в оргкомитете фестиваля "Мировые балетные каникулы", на мастер-класс записалось более 1 тыс. человек. При этом в мероприятии примут участие как гости фестиваля, так и звезды российской и зарубежной балетных сцен.

Фестиваль "Мировые балетные каникулы" впервые пройдет в Москве с 31 мая по 2 июня. В течение трех дней на ВДНХ выступят звезды российских и зарубежных балетных сцен, пройдут мастер-классы по всем возможным направлениям хореографии, а также творческие занятия на любой вкус.