Умер киновед Анри Вартанов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автор исследований по вопросам киноискусства, киновед Анри Вартанов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу на сайте Союза кинематографистов России.

"30 мая 2019 года на 89-м году жизни после болезни скончался Анри Суренович Вартанов - ученый, доктор филологических наук, профессор, киновед, телевизионный критик. С 1974 года заведующий сектором НИИ искусствознания", - говорится в сообщении.

Анри Вартанов родился в 1931 году в Тбилиси. Преподавал на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. Автор исследований по проблемам функционирования средств массовой коммуникации в социуме. В разные годы вел на телевидении циклы передач по вопросам кино и фотографии. Публиковался в журналах "Искусство кино", "Вопросы литературы", "Литературное обозрение", "Театр", "Искусство" и других.