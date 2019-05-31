Сеславинский и Бондарев стали лауреатами новой премии "Золотая роза" им. Паустовского

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Роспечати Михаил Сеславинский и писатель Юрий Бондарев стали первыми лауреатами новой литературной премии "Золотая роза" им. К. Г. Паустовского. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Роспечати.

Премия учреждена в канун 127-летия со дня рождения классика русской литературы Константина Георгиевича Паустовского (родился 31 мая 1892 года) и носит одноименное название с его повестью "Золотая роза".

"Диплом и "Золотая роза" вручены отметившему в этом году 95-летие Юрию Васильевичу Бондареву - последнему из учеников Паустовского в Литературном институте - за выдающийся вклад в русскую литературу, - отметили в пресс-службе. - Премия вручена Михаилу Вадимовичу Сеславинскому - за выдающиеся исследования российской книжной культуры".

Учредителями литературной награды выступила группа деятелей культуры во главе с приемной дочерью Паустовского - Галиной Алексеевной Арбузовой. Учредители сами выбирают "создателей высших литературных и книжных ценностей". Премия не содержит материальной составляющей, лауреатам вручают диплом с портретом К. Г. Паустовского и живой цветок, который при помощи специальной технологии "облит" золотым металлом.

"Имя Константина Георгиевича Паустовского мне близко и знакомо с самого детства. Перед глазами стоит коричневый шеститомник его собрания сочинений, среди которых томик с "Повестью о жизни" просто затерт до дыр. Я крайне признателен за такую оценку моей деятельности по исследованию книжной культуры и надеюсь на то, что произведения Константина Георгиевича Паустовского будут радовать поколение еще многих читателей", - сказал Сеславинский ТАСС.

Из биографии

Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года. В 1912 году в киевском альманахе "Огни" был напечатан его первый рассказ - "На воде". В 1923-1931 годах работал в Москве редактором в Российском телеграфном агентстве (РОСТА, ныне - ТАСС). В 1941 году сразу после начала войны Паустовский был откомандирован корреспондентом на фронт, вернувшись, он остался в аппарате ТАСС. В 1929 году Паустовский написал рассказ "Говорит ТАСС" - об устройстве телеграфного агентства Советского Союза и жизни его корреспондентов.

В 1925 году вышла его первая книга - сборник рассказов "Морские наброски". В 1932 и 1934 годах Паустовский выпустил повести "Кара-Бугаз" и "Колхида", получившие широкую известность. В 1939 году была опубликована повесть "Мещерская сторона". Основным произведением, созданным писателем в послевоенные годы, стала эпопея "Повесть о жизни" (1946-1964), состоящая из шести книг и основанная на автобиографическом материале.

Также писатель был автором сказок "Стальное колечко" (1946), "Дремучий медведь" (1948), "Растрепанный воробей" (1948) и "Теплый хлеб" (1954). С 1954 года жил в Тарусе, там им были написаны повести "Время больших ожиданий", "Бросок на юг". Писатель также принимал участие в составлении сборников "Литературная Москва" (1956) и "Тарусские страницы" (1961).

Константин Паустовский скончался 14 июля 1968 года в Москве, похоронен на Старом кладбище в Тарусе.

Проза Паустовского переведена на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, датский, шведский, сербский, румынский и другие языки.