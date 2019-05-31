Власти Крыма прокомментировали ситуацию с новым статусом киностудии в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Совет министров Крыма своим постановлением ликвидировал государственное унитарное предприятие (ГУП), а не киностудию в Ялте, которая передана подведомственному министерству культуры республики крымскому киномедиацентру, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минкультуры региона.

Ранее в четверг на официальном правительственном портале Крыма было опубликовано постановление Совета министров республики от 21 мая "О ликвидации Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм", которое вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Многие пользователи высказывали опасение о полной ликвидации кинопроизводства на полуострове.

"Речи о ликвидации киностудии не идет, ликвидируется лишь государственное унитарное предприятие, вот и все. А все имущество киностудии передается Крымскому киномедиацентру, это учреждение нашего Минкультуры", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Елена Куценко, замдиректора Крымского киномедиацентра подтвердила ТАСС, что решение правительства техническое. "Ликвидируется убыточный ГУП, а имущество киностудии было нам передано в январе этого года, еще одним правительственным распоряжением", - сказала она.

Куценко сообщила, что киностудия фактически прекратила свою работу в 2006 году и находится в плачевном состоянии. Она нуждается в современном оборудовании, новых подходах к кинопроизводству и популяризации киноискусства. "Сейчас пока мы принимаем то, что осталось от имущества киностудии на баланс, работы предстоит много", - отметила она.

Вторая жизнь киностудии

Куценко напомнила, что Крымский киномедиацентр разрабатывает проект развлекательного комплекса "Кинопарк "Ялта" с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильмов, который планируется создать на территории Ялтинской киностудии, а также возобновлением кинопроизводства.

"Это будет второй жизнью киностудии, ее обновлением. Киноиндустрия идет вперед, технологии и оборудование нуждаются в обновлении по современным стандартам, что мы и хотим сделать", - сообщила она. Замдиректора добавила, что работы по подготовке проекта могут занять до двух лет.

Она не сообщила возможные источники финансирования и сроки начала производства фильмов на киностудии.

Ялтинская киностудия находится в собственности Республики Крым, в частности министерства культуры республики. В декабре 2018 года вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр".

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков. Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.

В Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака сняли "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая "играла" роль испанской крепости.

На полуострове снимали такие фильмы как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", "Пираты XX века" и "Одиночное плавание". Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более 10 лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".