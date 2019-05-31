В Минкультуры заявили, что не просили удалять сцены из фильма об Элтоне Джоне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не давало рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма о британском певце и композиторе Элтоне Джоне "Рокетмен". Об этом в пятницу сообщил представитель пресс-службы Минкультуры РФ.

Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены были удалены в соответствии с российским законодательством.

"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - говорится в сообщении.

Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в ней исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа. В российский прокат лента выйдет 6 июня.