В Минкультуры не видели премьеру фильма об Элтоне Джоне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила в пятницу ТАСС, что не видела фильм об Элтоне Джоне, из которого по решению прокатчика были удалены некоторые сцены.

Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены были удалены в соответствии с российским законодательством. Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.

"Я не вижу какой-либо проблемы, и требований со стороны Минкультуры [не было], потому что вы прекрасно знаете, какое количество западных и российских фильмов связано с темой употребления наркотиков. Вы регулярно видите это и по телевизору, и в кинотеатрах, поэтому [неверно] говорить, чтобы мы занимались какой-то цензурой… Мы не видели пока еще этот фильм никто, потому что ни один из нас не был на премьере в кинотеатре "Октябрь" вчера", - сказала Любимова.

Она напомнила, что содержание кинолент должно соответствовать запретительным нормам законов о педофилии, о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, а также о признаках порнографии.

"Все остальное получает возрастной рейтинг 18+. Вы прекрасно понимаете, что есть такой жанр, как эротическая драма, достаточно много выходит. Без поддержки министерства культуры, но тем не менее и российское, и зарубежное получает прокатное удостоверение, просто там стоит маркировка", - сказала собеседница агентства, отметив, что ей "предстоит увидеть картину уже в том виде, в каком прокатчик принес ее в министерство культуры, чтобы получить прокатное удостоверение".

О фильме

Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в ней исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа. В российский прокат лента выйдет 6 июня.